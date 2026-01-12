Shiinaha oo ballanqaaday iskaashi dhanka difaaca ah iyo taageerada midnimada Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha, Wang Yi, ayaa xaqiijiyay mowqifka adag ee dalkiisu ka joogo taageerada madaxbannaanida, midnimada, iyo bedqabka dhul ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Intii uu socday wadahadal dhanka telefoonka ah oo uu la yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaam Dhaay, Wang Yi wuxuu si cad u sheegay in Shiinuhu ka soo horjeedo isku day kasta oo ay “Somaliland” iyo maamulka Taiwan ku doonayaan inay ku wada shaqeeyaan raadinta madaxbannaani, taas oo xadgudub ku ah midnimada labada dal.
Shiinaha ayaa ballanqaaday inuu sii xoojin doono iskaashiga istiraatiijiyadeed ee uu la leeyahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada difaaca, amniga, iyo horumarinta dhaqaalaha, iyadoo aan loo eegin isbeddellada ka dhaca fagaarayaasha caalamiga ah.
Sidoo kale, Wasiir Wang Yi wuxuu martiqaad rasmi ah u fiyidiyay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si uu uga qayb galo shirka madaxda Shiinaha iyo Carabta ee ka dhici doona dalka Shiinaha, isagoo dhanka kale ammaanay doorka Soomaaliya ee guddoominta meertada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay bishan January.
Dhankeeda, dowladda Soomaaliya waxay uga mahadcelisay Shiinaha garab istaagga joogtada ah ee ay u muujiyaan qaranimada Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Wasiir Dhaay ayaa mar kale xaqiijiyay in Soomaaliya ay si buuxda u aqoonsan tahay mabda’a “one China”, isagoo muujiyay diyaargarowga dowladda Soomaaliya ee ku aaddan in la sii qoto-dheereeyo xiriirka faca weyn ee labada dal si looga miro-dhaliyo nabadda iyo barwaaqada gobolka Geeska Afrika.