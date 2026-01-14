Axmed Madoobe oo Sheegay in Jubbaland bilaabi Doonto Doorasho Haddii DFS Ka Jawaabi Waydo baqii madasha Samatabixinta
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, ayaa ka hadlay furitaanka kal-fadhiga Baarlamaanka isagoo si cad uga digay halista ku gedaaman dowladda dhexe iyo nidaamka siyaasadeed ee dalka.
Madoobe ayaa ku eedeeyey madaxda dowladda federaalka in ay nidaamka burburinayaan, isagoo sheegay in dawladnimadii Soomaaliya ay hadda ku koobantahay Muqdisho, isla markaana jidka ay dalka ku socoto uu halis cusub ka dhalan karo.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa arrimaha Somaliland ka sheegay in ay xaq u leeyihiin go’aanadooda, balse ay ka raadiyeen meel fog oo ay ka dhici karto xal u dhow, isagoo ku tilmaamay in habkan ay Soomaaliya ku socoto uu halis badan yahay.
Wuxuu intaa ku daray in haddii aan gacmaha la qaban Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, ay dhici karto in Puntland iyo Jubbaland ay qaataan go’aano gaar ah, isla markaana ay ka durugsanaan karaan halka hadda Somaliland laga hadlayo.
Axmed Madoobe ayaa sidoo kale sheegay dhacdo amni oo ka mid ah weerar lagu qaaday ciidanka Jubbaland ee Raskambooni, isagoo tilmaamay in diyaarad drone ah oo Soomaaliya caalam bixisay ay weerar ku qaaday ciidanka, taasoo muujinaysa masuuliyad darro ka jirta hoggaanka DFS.
Madoobe ayaa sidoo kale ka hadlay go’aannada dowladda federaalka ee saameynta ku leh dekedaha, isagoo sheegay in go’aannadan aysan waxba ka bedeli karin xaqiiqada dhulka taala, isla markaana ay muujinayso kufashilka maamulida hawada iyo isku dayga dekedaha ee DFS.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha Jubbaland ayaa caddeeyey in haddii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aanu 20-ka maalin gudahood ka jawaabin arrimaha siyaasadeed ee loo baahan yahay, ay Jubbaland bilaabi doonto doorasho, taasoo aan la qaban doonin 15-ka May, balse lagu qaban doono ka hor taariikhdaas.