Soomaaliya oo Noqotay Dalka labaad ee u Ugu Musuq-maasuqa Badan Adduunka iyo Dal kale oo Kaalinta koobaad galay
Warbixinta sannadlaha ah ee Corruption Perceptions Index (CPI), oo ay soo saartay hay’adda caalamiga ah ee Transparency International, ayaa mar kale muujisay xaaladda liidata ee hufnaanta iyo isla-xisaabtanka Soomaaliya, kadib markii ay gashay kaalinta labaad ugu hooseysa caalamka qeymaynta sanadkii tagey ee 2025.
Cabbirka CPI, oo lagu qiimeeyo dalalka adduunka heerka musuq-maasuqa ka jira hay’adaha dowladda, ayaa adeegsada miisaan u dhexeeya 0 ilaa 100, halka 0 uu ka dhigan yahay musuq aad u baahsan, 100-na uu muujinayo dal aad u daah-furan.
Natiijada qeymaynta sanadkii 2025-kii ayaa muujinaysa in Soomaaliya ay weli tahay dal si weyn ugu liita hufnaanta maamul, isla markaana wajahaya caqabado waaweyn oo dhinaca maamul-wanaagga ah.
Koonfurta Suudaan ayaa gashay kaalinta koowaad ee dalka ugu musuq-maasuqa badan adduunka, ayadoo booskaas ka riixatay Soomaaliya oo sanado badan ku jirtay, sida lagu soo bandhigay natiijooyinka qeymayn sanadle ah oo transparency International ay horay u soo saartay.