Dawladda Soomaaliya oo Hambalyo ku aaddan Maalinta Aasaaska taariikh iyo hiddaha qaran ee Boqortooyada Dirtay Boqortooyada Sacuudi
“Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si diirran ugu hambalyaynaysaa Boqortooyada Sacuudi Carabiya aan walaalaha nahay munaasabadda Maalinta Aasaaska, taas oo calaamad u ah taariikh iyo hiddaha qaran ee Boqortooyada” ayuu lagu yiri qoraal rasmi ah oo ka soo baxay DFS.
Maalintan taariikhiga ah, Soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin gaar ah u diraysaa Ilaaliyaha Labada Masjid ee Barakeysan, hoggaanka, dowladda, iyo shacabka Sacuudi Carabiya, iyada oo u rajaynaysa xasillooni waarta barwaaqo, iyo horumar qaran.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si weyn u qadarinaysaa xiriirka walaaltinimo ee qotada dheer iyo iskaashiga istiraatiijiga ah ee ka dhexeeya labada dal, kaas oo ku dhisan ixtiraam, kalsooni, iyo danaha wadajirka ah.
Soomaaliya waxay rajaynaysaa in xiriirkani sii xoojin doono iskaashiga dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo arrimaha bulshada, si loo gaaro horumar guud oo labada dhinac ka wada faa’iideysanayaan.