Akhriso: Ciidamo Gadoodsan iyo Xiisad Ka Taagan Baladweyne.

Ciidamada gadoodka sameeyay oo ah kuwa ka soo jeeda beesha iska leh kursiga HOP#030, ayaa sidoo kale sheegay in ay rabaan in kursigaas ay u tartamaan musharixiinta oo dhan.

Qaar kamid ah saraakiisha hogaaminaysay ciidamada gadoodka sameeyay ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali guudlaawe, Ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed iyo Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan ku eedeyay in aysan ka aqbali doonin in dadkooda isku diraan.