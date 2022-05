Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ahaa musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in uu isaga haray tartanka oo lagu wado in berri la qabto.

Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ahaa musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in uu isaga haray tartanka oo lagu wado in berri la qabto.