Dhinacyada Sudan oo Markale Jabiyay Heshiiskii Jeddah iyo Dagaal Dib u Qarxay

Hogaamiyaha ciidamada General Abdel Fattah al-Burhan ayaa la arkayay isagoo salaamaya ciidamada isagoo wata muuqaal naadir ah, isaga oo sheegay in ciidamadu ay ogolaadeen kordhinta xabad joojinta si loo fududeeyo adeegyada ay muwaadiniinta u helaan, laakiin waxaa uu ku eedeeyay xoogagga RSF in ay duulimaadka wadaan.

Taliyaha Guud ee Ciidanka Sudan Cabdilfitaax Al-Burhaan ayaa Talaadadii hawada u mariyay digniin ku socota Ciidamada Taageerada degdega ah (RSF), isagoo in badan ku nuux-nuux haddii ay u hoggaansamin awaamiirta, waxaana uu ku goodiyay in laga faa’iidaysan doono awoodda dilaa ah, kuwaas oo ah ciidanka keydka dalkaasi.