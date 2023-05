Hey’adda Maareynta Musiibooyinka iyo Hirshabeelle oo Ka Wadahadlay Fatahaadaha

Madaxda hay’adda SoDMA ayaa ballan qaaday in taageero deg deg ah lala gaari doonaan dadka ka barakacay Fatahaadaha ku dhuftay Baladwayne, Sidoo kale Madaxda ayaa intaas raaciyay in diriyaan guddi horu dhac oo sii qiimeeya xaaladda meesha ka taagan.

You may also like