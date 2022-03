Hormuud Salaam Foundation Oo Maanta Daahfurtey Mashruuca Taakuleynta iyo Afurinta ee Bisha Barakeeysan ee Ramadaan 2022

waxaana uu sheegey in dhaqaale ay ganacsatada u uruurinayeen dadkaa ay abaaraha ku dhufteen, ay Hormuud Telecom, noqotey shirkada kaliya ee ilaa iyo hada wada bixisay lacagtii la qeybsaday marka loo fiiriyo dhammaan shirkadaha kale, waxaana uu ugu baaqay Ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba ineey u istaagaan sidii loo caawin lahaa dadkeenaa ay abaaraha sameeyeen, iyo kuwa u baahan in la caawiyo, maadaama ay fooda nagu soo heeyso bishii Barakeysneyd ee Ramadaan.

Gudoomiyaha waxaa uu sheegey in qeybo ka mid ah, Naafada, Agoonta, Haweenka danyarta, Maxaabiista Xabsiga dhexe, Naafada Ciidanka Xooga Dalka, Dadka Dhimirka ka xanuunsan ee ku xareeyson xarumaha caafimaadka, Dadka la xanuun Juudaanka, Qaxootiga Yamaniyiinta iyo in badan oo ka mid ah dadka nugul, ay gaarsiin doonaan Taakuleynta iyo Gargaarka.