Maxkamadda Sare Oo Muddo Kordhin U Sameysay Jawaab Celinta Kiiska Fahad iyo FEIT

Maxkamadda sare ayaa warqad ay u dirtay Garyaqaanka guud ee dowladda ku sheegtay in ay hal maalin dib u dhigtay dacwad uu Fahad Yasin u gudbiyay maxkamadda sare oo ka dhan ah guddiga doorashooyinka FEIT.

Qoraal ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka ayaa lagu sheegay in lagu wargelinayo garyaqaanka guud ee dowladda ay maalin dheeraad ah ay ku dartay waqtiga jawaab celinta kiiska Fahad.

Maama Qaali Maxamuud Guhaad oo hadashay dacwad Fahad Yaasiin uu u gudbiyay maxkamadda sare ee dalka uu ku dalbanaayay in la fasaxo kursigiisa golaha shacabka uu hakiyay guddiga FEIT ayaa horay u sheegtay in qalad ay tahay in maxkamddu ay qabato kiiska dacwadaas, waxaana ay xustay in maxkaddu wax ka qaban kiiskii Ikraan.

“Umadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in cadaaladdii ay halkaas marayso, maanta in Fahad Yaasiin oo aan gabadhaydii ku tabaayo inuu maxkamadda tagay uu dacwad furay, wax adduunyo darteed kursi, anigana waxaa iga maqan qof nool, gabar dhan ayaa iga maqan oo nolol iyo geeri aan heyn oo gacantiisa ku dambaysay, maalin waliba waa la iska kay daba wareejinaa, wax cadaaladda oo iiga soo naaso cad uma jeedo” ayey tiri maama Qaali.