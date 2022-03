Qaramada Midoobey:  Lacag Looma Hayo Abaarta Soomaaliya

Adam Abdelmoula, oo ah ergayga Qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya arrimaha banii’aadnimada ayaa shir jaraa’id uu ku qabtay Nairobi ka sheegayn in qaramada midoobey aaney gacan ku heyn wax ka badan 3% lacagta looga baahanyahay abaarta oo dhan $1.46 billion (1.23 billion euros) isaga oo intaa raaciyey in xaaladda ay kasoo dareyso.

Qaramada Midoobey ayaa todobaadkan sheegtay in aaney wax lacag ah u aheyn abaarta ka jirta Soomaaliya, iyaga oo sabab uga dhigay in laguu sii jeedo dagaalka Russia-Ukraine.