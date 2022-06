QM oo Cambaraysay Weerar Dad Lagu Dilay oo Ka Dhacay Itoobiya

Warar la daabacay ayaa sheegay in saraakiishu ay tiriyeen in ka badan 200 oo meyd ah tuulada Tole ka dib weerarkii isbuucaan.

Dujarric ayaa sheegay in xoghayaha guud uu ku booriyay dowladda Itoobiya in ay qaado tillaabooyin deg deg ah oo ku aaddan in si nabad ah lagu xalliyo colaadda ka taagan Oromiya.