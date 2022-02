Qoysas Soo Qaxay Oo La Sii Qaxiyay

Dhanka kale qofkale oo dadka kamid ayaa sheegay in goobtaan ay ku sugnaayeen muddo todobaad ah haddana ay la kulmeen barackale “Muddo aan todobaad ah ayaan joognaa halkaan, haddana barakac waaye Kaamkii, barakac ayaan ka nimid barakac ayaan lasoo kulanay, gabadha meesha joogta waa ay na soo dhoweysay raashin ayey nasiisay nolol waan ku haysanay, waxaa dhacday in dadkii la barakiyo, barakacii barakac ayaa noogu darsamay, waxaan faro ku hayno malahan,

Nolosha ka jirta goobta ayaa mid aad u liidata, waxaana dadku ay sheegayaan in markii halkaan ay yimaadeen in dib ay u barakaceen , Qaarka mid ah dadkii ku sugnaa goobta iyagoo dul fadhiya cooshadihii laga dumiyey ayaa Goobjoog News la hadlay ayaa ka sheekeeyey xaaladda ka jirta goobta iyo halka markii hore ay ka yimaadeen, dadka laga barakiciyey goobtaan.

In ka badan 10 Kaam oo ku yaalla waaxda sedexaad ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, halka loo yaqaano dabaqa dheer ee DPG ayaa waxaa halkaas laga salkiciyey in ka badan 3000 oo qoys, kuwaas oo wajahaya xaalada nololeed oo aad u daran, dadka halkaan laga salciyey ayaa waxaa ku jira dad dhowaan isaga soo hayaamay deegaanno hoosta degmada Balcad.