Roobab Khasaare Dhaliyay oo Ka Da’ay Dowlad Deegaanka Soomaalida

Wasiirka ayaa sidoo kale xusay in Roobabka deegaannada ay ka Da’een ay ka geysteen khasaare iyo sidoo Barac ku yimid dadka, kadib markii meelaha qaar ay kusoo rogmadeen daadad xooggan, isaga oo xusay in deegaan lagu magacaabo Haargaduud oo hoostaga degmada Khalaafe ay kamid tahay goobaha ay waxyeelladu ka dhacday.

Wasiirka Xafiiska Khataraha Maareynta Musiibooyinka Dabiiciga ah eedee dowlad deegaanka Axmed Yaasiin Shiikh Ibraahim oo la hadlay laanta VOA-da ayaa sheegay in 11-ka gobol ee maamulka uu ka da’ay Roobka Gu’ga, isaga oo sheegay in Roobka da’ay uu yahay Todob, kaas oo inta badan kasoo hormara Gu’ga oo la fisho April.