Wabiga Shabeelle oo Ku Fatahay Xaafado Ka Tirsan Degmada Buulo Burde

Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degamada Jaliil Ciise Foodey ayaa dowladda federalka ka codsaday in gargaar Bani’adnimo lala soo gaaro dadka ku dhaqan Buulo Burde ee Wabiga uu ku fatahay, isaga oo sheegay in Wabiga uu sanadkaan sameeyay biyo baxo aad uga duwan kii hore looga arki jiray.

