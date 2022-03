Warbixin: Saamaynta Dagaalka Ruushka iyo Ukraine Uu Ku Yeeshay Sicirka Maciishadda!

Ganacsatadu waxaa ay sheegeen in Kartoonka alaabta lagu soo qaadi jiray $190, hadda lagu soo qaado $250, tusaale ahaan marka aan eegno Garaafada iyo goobka la socda oo la gadi jiray $7, hadda waxaa la iibinayaa $10, digsiga yar ee 1$ la iibin jiray, waxaa la iibinayaa $2, Baafka waaweyn ee dharka lagu dhaqdo waxaa la iibinayaa $8.5, halkii horay u ahaa $4.5, kiisa yar ayaa waxaa la iibinayaa $6, halka kiisa yar la iibinaayo $3, waxaana la arkayaa in qiimuhu uu kacay mid sare.

Maacuunta wax lagu karsado: Maacuunta oo kaalin muhiim ah uga jirto nolosha aadanaha ayaa waxaa ku yimid sare kac, gaar ahaan kuwa dibadda ka yimaada iyo Balaasiga dalka lagu sameeyo, waxaana ganacsadu ay sheegayaan in ay sare u kacday heerkii ugu saraysay, mid kamid ah ganacsada iibisa maacuunta oo la hasashay Goobjoog News ayaa sheegtay shaygii uu kordhay wax ka bada $2, waxaana ay u sababaysay in suuqa alaabta imaanaysa ay ku imaanayso qiima sareeyo.

Cuntada Dalka: Abaarta ka jirta dalka waxaa ay keentay in sare u kac laga dareemo dalagyada kala duwan ee dalka kasoo go,a, kuwaas iyagana bulshadu ay siweyn ay u isticmaalaan, gaar ahaan Digirta, Masagada iyo Galayda, waxaana ganacsadu ay sheegayaan in ay sal u tahay abaarta dalka ka jirta iyo Roob yarida, Digirta Gaduuda ayaa waxaa Loorkeedii suuqa weyn ee Bakaaraha la iibinayaa 1500,000 SH, halka loorkii ay tahay 600,000 SH, Galeyda ayaa la iibinayaa Loorkii 900,000 SH, Salbukada nuuca ka timaada Kenya ayaa $26, halka Qamadi suuqyada la iibinaayo $31sida laga soo ogaaday Baakaaraha.

Saliida Cad :Sare ukaca ugu weyn ayaa waxaa uu ku yimid Saliida nuuca loo yaqaano cadayda, taas oo ay siweyn bulshadu u istimaasho, waxaana ay gaartay sicirkii ugu sareeyey abid sida ay sheegayaan ganacsatada, waxaana suuqyada fuutadii la iibinayaa $250 taas oo ka dhigan in Liiterkii uu yahay $2.5, waxaan sare kac badan uu san ka jirin saliida Macsarada ah Liitarkii ayaa $4, waxaana ganacsatadu ay sheegayaan in suuqyada caalmka ay ka kacday iyo dalkaaka ka socda Ukraine.