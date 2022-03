WFP: Sanadkii hore 53% Cuntada aan Soomaalida Siinnay Waxay Ka Timid Ukraine

Qaramada Midoobey waxaa ay sheegeysaa in afartii qof oo Soomaali ah uu mid ka mid ah wajahayo baahi abaarta darteed taasi oo ka dhigeysa in 4.6 million oo Soomaali ah aaney heysan doonin cunno ku filan May 2022.

Hey’adda cuntada adduunka WFP ayaa sheegeysa in 53% cuntada ay sanadkii hore keentay Soomaaliya ay kasoo qaateen Ukraine. Hey’adda ayaa intaas ku dartay in mar haddii uu dalkaasi dagaal ka socdo, isla markaana ay xiran tahay dekadda Odesa, Ukraine ay ku keeni doonto Soomaaliya sareukac xagga raashiinka ah gaar ahaan burka iyo digirta.