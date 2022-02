Xogta Goobjoog: Sidee Abaarta u Saameysay Guud ahaan Soomaaliya?

Qoraal rasmi ah oo kasoo baxay Imaaraadka waxaa lagu sheegay in ay dejiyeen barnaamij wax looga qabanayo guud ahaan abaarta Soomaaliya, iyaga bartilmaameedku yahay 4.6 milyan oo dad ah oo ay ku jiraan barakacayaal gaaraya 345 kun oo qof, waxaa kale oo Abuu Dhabi ay intaasi raacisay in ujeedku yahay kaalmo banii’aadnimo.

Xogta waxaa ku jirta in dowladdu bixisay ilaa 100 tan oo raashiin ah iyada oo weli ay socoto daabuleynta raashiinka iyo biyo dhaaminta, waxaa kale oo ra’isul wasaare Rooble uu baaq diray November 14 isaga oo dalbaday gargaar, laakin waxaa ay Muqdisho sheegeysaa in abaarta ay ka saameyn badan tahay awoodda dowladda federaalka ah, ay u baahantahay kaalmada gacan kale sida gacanta umadda Soomaaliyeed iyo saxiibada beesha caalamka.