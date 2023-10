Wasiirka Maaliyadda oo ka Warbixiyay Marxallada Hannaanka Dayn Cafiska Dalka

Xilli ay wali taagantahay hadal-haynta marxallada uu marayo hannaanka dayn cafiska dalka ee ay garwadeenka ka yihiin Hay’adaha Maaliyadda Caalamka (IFs) oo isugu jira Bangiga Aduunka (WB) iyo Hay’adda Lacagta Aduunka (IMF) kaasi oo qorshuhu ahaa in Soomaaliya gebi ahaannba looga saamaxo qaan-lacageed gaaraysa illaa 5 bilyan oo doollarka Marakayka ah, ayaa waxa ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ka dhawaajisay in la joogo wajigii ugu danbeeyay ee lagu soo afmeerayay barnaamijkaas muddada soo socday.

Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cige oo maanta shir-saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka tilmaamay in Dowladdu ay kalsooni weyn ku qabto in la gebagebeeyo hannaanka dayn cafiska dabayaaqada sannadkan, taasi oo uu sheegay in ay horseedi doonto in dalku uu u furmo maalgashiga shisheeye. “Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ugu bushaareeyo in aan ku kalsoonnahay in deyn cafisku uu dhammaado bartamaha bisha Diseembar ee soo socota, shruudihii dhammaystirkooda nalooga baahnaana dhammaantood waan xaqiijinay” ayuu yiri Wasiirka oo hadalkiisa watay.

Wasiirka ayaa dhowaan dalka Maroco kaga qeyb galay shirka sannadlaha ee Banguga Aduunka iyo Hay’adda Lacagta Aduunka, oo ay qayb ka ahaayeen Wasiirrada Maaliyadda dalalka Afrika, iyada oo inta badan looga hadlayay hagaajinta hannaanka maaliyadda iyo kor u qaadidda dhaqaalaha dunida. Wafdigii ka socday Dowladda oo uu Wasiirku hoggaaminayay ayaa sidoo kale kulamo gaar-gaar ah la yeeshay madaxda Hay’adaha Maaliyadda Caalamka kuwaas oo ay kala hadleen horumarrada laga gaaray dib u habaynta dhaqaalaha iyo hannaanka maaraynta maaliyadda Dowladda.

Shirka Wasiirka ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan ay Hey’adda Lacagta Aduunku shaacisay in Soomaaliya ay soo gaartay heerkii ugu dambeeyay ee hannaanka dayn cafiska iyada oo natiijooyinka qiimayntii la sameeyay loo gudbin doono Guddiga Maamulka ee Hay’adda si loo dhammaystiro cafinta inta ka dhiman daymihii dalka horay loogu lahaa.