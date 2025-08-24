Natiijada Imtixaanka Shahaadiga ee Sanad Dugsiyeedka 2024-2025 oo la shaaciyay
Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2024-2025.
Imtixaankan oo ay ka qeyb galeen guud ahaan 38,471 arday ayaa lagu guuleystay in ay gudbaan 32,714 arday, halka ay ku dhaceen 5,757 arday.
Waxaa kaalinta 1-aad ee imtixaanka qaranka sanadkan gashay Caaisha Aadan Ugaas Xirsi, oo ka qalin jabisay Dugsiga SOS ee Gobolka Banaadir. Caaisha ayaa heshay celcelis ahaan 91.99%, taasoo ka dhigtay ardayda ugu sarreysa dalka sanadkan.
Masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada ayaa ku bogaadiyay ardayda guuleysatay dadaalkooda iyo guusha ay gaareen, iyagoo sidoo kale dhiirrigelin u jeediyay ardayda aan sanadkan ku guuleysan, kuna baaqay in ay u diyaargaroobaan fursadaha kale ee waxbarasho.
Natiijadan ayaa mar kale muujisay tartanka xoogan ee ka jira dugsiyada sare ee dalka, iyadoo arday badan ay ku hamineyaan inay ka mid noqdaan ardayda ugu sarreysa mustaqbalka.