Deegaanka Soomaalida ardaydii ugu badnaa oo ku dhacay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare
Natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Deegaanka Soomaalida (DDS) ayaa sanadkan muujisay guul-darro aad u baaxad weyn, ka dib markii kumanaan arday ay dhaceen.
Sida ay sheegtay Wasaaradda Waxbarashada DDS, tirada ardayda galay imtixaanka waxay ahayd 16,779 arday, halka ay gudbeen oo kaliya 462 arday, taas oo ka dhigan in boqolkiiba aad u hooseeya oo ka mid ah ardayda ay heleen shahaadada.
Natiijadan ayaa dhalisay dood iyo walaac ballaaran oo ku saabsan tayada waxbarashada deegaanka, waxayna mas’uuliyiinta waxbarashadau tilmaameen in guul-darradani ka dhalatay caqabado isbiirsaday, sida agab waxbarasho oo aan ku filnayn ardayda, macallimiin aan tababar joogto ah helin, ardayda oo aan si wanaagsan loogu diyaarin imtixaanka, iyo dhibaatooyin dhaqaale iyo bulsho oo carqaladeeya waxbarashada.
Qoysas iyo arday badan ayaa muujiyay niyad-jab, iyagoo ku baaqay in dib u habeyn degdeg ah lagu sameeyo nidaamka waxbarashada, si loo hubiyo in ardayda mustaqbalka ay helaan fursad waxbarasho oo hufan.
Wasaaradda Waxbarashada DDS ayaa dhankeeda ballan qaaday in la sameyn doono dib-u-eegis dhammaystiran oo lagu hagaajinayo manhajka, lagu tayeynayo macallimiinta, lana wanaajinayo habka imtixaannada, si sannadaha soo socda loo gaaro natiijo ka wanaagsan.