Maxkamadda Gobolka Banaadir oo Xukun ku riday ganacsade jebiyay shuruucda canshuuraha dalka
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa sheegay in Maxkamadda Gobolka Banaadir ay ganaax lacageed ku xukuntay ganacsade Nuuradiin Ibraahim Mubaarak, kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira jebinta shuruucda canshuuraha dalka.
Ganacsadahan oo ku howlanaa qalabka dayactirka baabuurta ayaa lagu eedeeyay inuu si ula kac ah uga baalmaray bixinta canshuuraha iyo habraacyada sharciga ah ee ku xeeran caashuuraha.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa maxkamadda u gudbiyay caddeymo lagu xaqiijiyay eedeynta, waxaana ugu dambeyn maxkamaddu ku xukuntay ganaax lacageed oo waafaqsan xeerarka dalka.
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ayaa war-saxaafadeedka ku adkeeyay in dambigaas uu ku diiwaan gashay diiwaanka dambiyada, isagoo digniin adag u diray ganacsatada isku daya inay baal maraan xeerarka canshuuraha.
Waxaa lagu wargeliyay in cid kasta oo ku guul darreysata hogaansanaanta shuruucda canshuuraha la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh, taasoo dhibaato weyn ku noqon karta ganacsigooda.
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa ku booriyay ganacsatada dalka in ay si buuxda u gutaan waajibaadkooda canshuureed, si looga fogaado xukunno ganaax iyo dhibaatada sharciga.