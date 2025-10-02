Elon Musk oo noqday qofkii ugu horreeyay ee taariikhda hantidiisu gaarto $500 bilyan
Ganacsadaha caanka ah ee reer Mareykan, Elon Musk, ayaa noqday bini’aadamkii ugu horreeyay ee taariikhda hantidiisu gaarto $500 bilyan oo doollar, taas oo ka dhigtay qofka ugu taajirsan dunida.
Elon Musk wuxuu hantidiisa ka sameeyay shirkadaha uu maamulo sida Tesla, oo hormuud ka ah gaadiidka korontada; SpaceX, oo hormuud u ah duulimaadyada hawada sare; iyo X (horey Twitter), oo uu si weyn u beddelay.
Khabiirada dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in Musk uu sanadaha soo socda u gudbi karo tirada trillion, haddii qiimaha saamiyada shirkadihiisu sii koraan. Tani waxay calaamad u tahay sida tignoolajiyada casriga ah iyo hal-abuurnimada ganacsiga ay u beddelayaan dhaqaalaha dunida.
$500 bilyan oo doollar waa hanti ka badan wadarta GDP-ga dalal badan oo caalami ah, taasoo mar kale muujinaysa saamaynta ay shakhsiyaad yar ku leeyihiin dhaqaalaha caalamka.