Wasiir Cali Balcad “Muqdisho ma aha Kaabul 2021 iyo Dimishiq 2024… AS ma haystaan taageero dadweyne”
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cali Cumar (Cali Balcad), oo ka hadlayay xaaladda amniga caasimadda, ayaa sheegay in Muqdisho aysan la mid ahayn magaalooyinka caalamka ee ay gacanta u galeen kooxo hubeysan iyadoo dowladihii joogay ay ku burbureen dagaallo degdeg ah.
Cali Balcad wuxuu caddeeyay in ammaanka Muqdisho uu soo hagaagayo, islamarkaana Al-Shabaab ay kaliya ka faa’iidaysan karaan xiisadaha siyaasadeed, balse aysan haysan taageero shacabka ah oo u ogolaan karta inay magaalo la wareegaan.
“Muqdisho ma aha Kaabul 2021 iyo Dimishiq 2024. Waa magaalo amnigeedu soo hagaagayo. AS weerarro way ka fulin karaan oo waxay ka faa’iidaysan karaan xiisadaha siyaasadeed, balse ma haystaan taageero dadweyne,” ayuu yiri Cali Balcad.
Hadalkan ayaa imanaya iyadoo muddooyinkii dambe ay jireen dooddo siyaasadeed iyo walwal ay muujiyeen qaar ka mid ah bulshada, kuwaas oo ku saabsan xaaladda amniga iyo saamaynta khilaafaadka siyaasadeed.
Wasiiru Dowluhu wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku howlan tahay xoojinta nabadgelyada caasimadda, islamarkaana la kordhiyay qorsheyaasha amniga si looga hortago weerarrada qorsheysan ee ay kooxda argagaxisadu isku daydo inay ka fuliso Muqdisho.