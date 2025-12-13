Maxay Soomaaliya uga dhigan tahay go’aanka cusub ee Golaha Ammaanka ee ka dhanka ah hubkii ay keensan jireen maamul-goboleedyada?
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ansixiyay Qaraarka 2806 (2025), kaas oo si rasmi ah u kordhinaya cunaqabataynta saaran Kooxda Al-Shabaab ilaa 31-ka December 2026.
Qaraarkan ayaa imanaya xilli ay Soomaaliya ku jirto marxalad xasaasi ah oo la xiriirta dagaalka lagula jiro argagixisada, dhismaha awoodda dowladda federaalka, iyo dadaallada lagu mideynayo amniga dalka. Go’aankan cusub ma aha oo kaliya mid la xiriira Al-Shabaab, balse wuxuu si toos ah u taabanayaa nidaamka amniga, xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul-goboleedyada, iyo doorka beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya.
Cunaqabatayntan oo ay ka mid yihiin mamnuucidda dhaqaale, xayiraadda safarka, iyo ka hortagga hubka, waxay sii wadaysaa cadaadiska lagu hayo shabakadaha taageera Al-Shabaab.
Qodobka labaad ee ugu muhiimsan Qaraarka 2806 waa kan faraya in dhammaan hubka, rasaasta, iyo qalabka milatari ee soo galaya maamul-goboleedyada dalka lagu wargeliyo Dowladda Federaalka Soomaaliya. Qodobkan wuxuu xambaarsan yahay macne siyaasadeed iyo mid amni oo ballaaran. Waxaa si cad loo muujiyay in mas’uuliyadda guud ee maareynta hubka dalka ay saaran tahay Dowladda Federaalka, isla markaana aan la oggolaan karin in hub si gaar ah ugu soo galo gobol ama maamul iyada oo aan dowladdu ka warqabin.
Arrintani waxay si weyn u xoojinaysaa doorka iyo awoodda Dowladda Federaalka Soomaaliya. Muddo dheer waxaa jiray walaac la xiriira hub ku uruura gacmo kala duwan, taas oo keeni karta is-aaminaad darro, khilaaf siyaasadeed, ama xitaa isku dhac hubeysan. Qaraarkan cusub wuxuu gacan ka geysanayaa in la helo hufnaan, isla-xisaabtan, iyo nidaam cad oo lagu maamulo hubka dalka soo galaya, taas oo muhiim u ah xasiloonida mustaqbalka.