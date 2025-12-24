WAR DEG-DEG AH: Mucaaradka oo Qaadacay Doorashada Muqdisho
Sheeko:War
Xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee Caasimadda Muqdisho ayaa galay weji cusub oo xasaasi ah xilli loo diyaar-garoobayo doorashooyinka Golaha Deegaanka oo berri ka dhaceysa Muqdisho.
Mucaaradka iyo xubnaha ku midoobay Madasha Samatabixinta ayaa si rasmi ah u shaaciyay inaysan aqbali doonin natiijada doorashada berri ka dhaceysa magaalada Muqdisho. Mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay hufnaanta nidaamka, iyagoo sheegay inay qaadacayaan natiijo kasta oo ka soo baxda sanduuqyada.
Hadalkooda ayaa yimid Xilli Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa shacabka ku dhaqan Muqdisho ugu baaqay inay si mug leh uga qayb-qaataan doorashada.