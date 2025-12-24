U bood dhigaalka

WAR DEG-DEG AH: Mucaaradka oo Qaadacay Doorashada Muqdisho​

Sheeko:War


Xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee Caasimadda Muqdisho ayaa galay weji cusub oo xasaasi ah xilli loo diyaar-garoobayo doorashooyinka Golaha Deegaanka oo berri ka dhaceysa Muqdisho.


​Mucaaradka iyo xubnaha ku midoobay Madasha Samatabixinta ayaa si rasmi ah u shaaciyay inaysan aqbali doonin natiijada doorashada berri ka dhaceysa magaalada Muqdisho. Mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay hufnaanta nidaamka, iyagoo sheegay inay qaadacayaan natiijo kasta oo ka soo baxda sanduuqyada.

​Hadalkooda ayaa yimid Xilli Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa shacabka ku dhaqan Muqdisho ugu baaqay inay si mug leh uga qayb-qaataan doorashada.