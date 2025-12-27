Trump oo ka gaabsaday aqoonsiga Somaliland
Wargeyska caanka ah ee The New York Post ayaa shaaca ka qaaday in Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, uu ka gaabsaday inuu si degdeg ah u taageero aqoonsiga madax-bannaanida Somaliland, inkasta oo uu saaxiibkiisa dhow ee Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, uu qaaday tallaabo uu ku aqoonsanayo Somaliland.
Trump ayaa wargeyska ku caddeeyay inuusan hadda diyaar u ahayn inuu si indha-la’aan ah u qaato go’aankaas, balse uu marka hore samayn doono qiimeyn dhinac kasta leh oo ku saabsan codsiga uga yimid xulufadiisa istaraatiijiga ah ee Israa’iil.
Israa’iil ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee aqoonsada gooni-u-goosadka Somaliland, iyadoo Netanyahu uu qorsheynayo inuu mawduucan miiska soo saaro marka uu maalinta Isniinta ah kula kulmo Trump hoygiisa.
In kasta oo xiriirka ka dhexeeya Trump iyo Netanyahu uu yahay mid aad u dhow, haddana mawqifka Trump ee ku aadan inuu marka hore ka fiirsado aqoonsiga Somaliland wuxuu muujinayaa taxadarka uu maamulkiisu ka qabo isbeddellada siyaasadeed ee Geeska Afrika iyo saameynta ay arrintani ku yeelan karto xasilloonida gobolka.