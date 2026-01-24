Puntland iyo Jubaland oo Aqbalay Ka Qaybgalka Gogosha Wada-hadalka Qaran
Muqdisho – Madaxweynayaasha Dowlad-goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa si rasmi ah u aqbalay ka qaybgalka gogosha wada-hadalka qaran ee lagu wado in ay ka furanto magaalada Muqdisho 1-da Febraayo.
Warar sugan oo aan ka helnay Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa xaqiijinaya in go’aankan uu yimid kaddib markii uu soo gabagaboobay shirkii Nayroobi, kaas oo la filayo in war-murtiyeedkiisa rasmiga ah la soo saaro maalinta berri ah.
Sida ay wararku sheegayaan, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa sidoo kale faray guddiyada farsamada ee maamulladooda inay u safraan magaalada Muqdisho, si ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ula gaaraan is-afgarad ku saabsan ajandeyaasha shirka iyo qaabka uu u dhacayo.
Dhankooda, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey go’aanka ka soo baxay Puntland iyo Jubaland, iyagoo tilmaamay in ka qaybgalka maamulladaasi uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo wada-tashiga qaran, midnimada dalka iyo heshiis laga wada gaaro hannaanka doorashooyinka.
Gogosha wada-hadalka qaran ayaa lagu wadaa in ay noqoto mid lagu gorfeeyo arrimaha masiiriga ah ee dalka, gaar ahaan doorashooyinka, hannaanka federaalka iyo xasilloonida siyaasadeed ee Soomaaliya.