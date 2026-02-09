Maxay ka dhigan tahay in 14% ka mid ah Baarlamaanka Federaalka laga mamnuucay fadhiyada?
Xildhibaannada daacadda u ah maamul goboleedyadii soo xulay ee laga ganaaxay fadhiyada baarlamaanka ayaa wajahaya muddo laba iyo toban kulan ah oo ay ka maqnaan doonaan go’aannada masiiriga ah ee dalka, taas oo dhalisay hadal hayn xooggan oo ku saabsan metelaadda deegaanada ay ka yimaadeen.
Isugeynta xubnaha labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ee laga joojiyay kulamada ayaa gaaraya 47 mudane, kuwaas oo u kala baxa 43 xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka iyo 4 Senator oo ka tirsan Aqalka Sare.
Tallaabadan ayaa timid ka dib markii lagu eedeeyay inay carqaladeeyeen fadhigii wadajirka ahaa ee labada aqal ee qabsoomay, iyadoo go’aankaas uu soo saaray Guddoonka labada Aqal.
Ganaaxa tiradan baaxadda leh ee mudanayaasha ah waxay ka dhigan tahay in qiyaastii 14% ka mid ah wadajirka baarlamaanka federaalka laga saaray saaxadda doodaha iyo codeynta sharciyada mudnaanta leh.
Sida ku xusan dukumintiga rasmiga ah, ganaaxan waxaa loo cuskaday qodobbada 4-aad, 14-aad, 16-aad, iyo 28-aad ee Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka, kuwaas oo siinaya guddoonka awoodda uu ku ilaalinayo habsami u socodka iyo karaamada xubnaha baarlamaanka.
Maqnaanshaha xubnahan, oo ay ku jiraan siyaasiyiin miisaan culus ku leh mucaaradka, ayaa loo arkaa inay fursad u siin karto xubnaha kale inay meelmariyaan qodobo xasaasi ah iyadoo uusan jirin loolan xooggan oo gudaha ah.
Si loo hubiyo in go’aankani fulo, Taliska Amniga ee Golaha Shacabka ayaa la faray inay si adag u dhaqangeliyaan amarka laga bilaabo 9-ka Febraayo, 2026, iyadoo loo arko tallaabo lagu sugayo amniga iyo bedqabka shaqaalaha iyo xubnaha kale ee baarlamaanka.
Si kasta oo ay u muuqato tallaabo sharci ah oo anshax marineed, haddana maqnaanshaha 47-daas mudane waxay dhalisay walaac ku saabsan dheelitirka awoodda iyo sida ay u saameyn karto kooramka loo baahan yahay si loo go’aamiyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka inta uu ganaaxu socdo.