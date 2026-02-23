Qaramada Midoobay oo faragelin ku sameysay is-mari-waaga dowladda iyo Golaha Mustaqbalka
Hawlgalka Qaramada Midoobay ee UNTMIS ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay aad uga xun yihiin in Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Golaha Mustaqbalka Soomaaliya ay ku guuldarraysteen inay heshiis ka gaaraan wadahadalladii ilaa hadda u socday.
Hoggaanka UNTMIS oo ay weheliyaan saaxiibada kale ee caalamiga ah ayaa maanta kulan la qaatay wakiillo sarsare oo ka kala socda labada dhinac, iyagoo soo dhoweeyay sida ay labada dhinacba uga go’an tahay inay sii wadaan dadaallada loogu raadinayo xalka dhibaatada taagan.
Hey’adda UNTMIS waxay si adag ugu dhiirrigelisay madaxda Soomaalida in wadahadalka lagu sii wado niyad-sami, iyagoo ballanqaaday inay iyaga iyo saaxiibbadooda kaleba diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan dadaallada lagu raadinayo tanaasul laga gaaro arrimaha wali la isku mari la’yahay.