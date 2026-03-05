U bood dhigaalka

James Swan oo loo Magacaabay Madaxa MONUSCO ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo

Sheeko:QARAMADA MIDOOBEY

​Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres, ayaa maanta si rasmi ah u magacaabay dublamaasiga ruug-cadaaga ah ee u dhashay dalka Maraykanka, James Swan, inuu noqdo Ergeyga Gaarka ah iyo Madaxa Hawlgalka Xasilinta Qaramada Midoobay ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo (MONUSCO).


​Mr. Swan ayaa xilkan ka dhaxli doona Bintou Keita oo u dhalatay dalka Guinea.

Xoghaya Guud ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyay Ms. Keita, isagoo ku bogaadiyay hufnaantii iyo dadaalkii ay gelisay mid ka mid ah hawlgallada ugu adag ee Qaramada Midoobay ay ka fuliso caalamka.


​Magacaabistan ayaa timid xilli Mr. Swan uu ahaa qof si weyn looga yaqaano saaxadda siyaasadda Soomaaliya, isagoo soo maray heerar kala duwan:
​2019–2022: Waxa uu soo ahaa Madaxa Hawlgalka Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM).
​March 2025–Hadda: Waxa uu hoggaaminayay Hawlgalka KMG ah ee UNTMIS, kaas oo loo dhisay inuu fududeeyo u kala-gudubka mas’uuliyadaha amni iyo siyaasadeed ee dalka.

​Sii-hayaha Xilka: Intii u dhaxaysay UNSOM iyo UNTMIS, waxa uu sidoo kale u soo adeegay sidii sii-haye marar kala duwan ah.

​Magacaabista James Swan ee xilka DR Kongo waxay ku soo aadaysaa xilli uu gabogabo ku dhow yahay hawlgalka UNTMIS ee Soomaaliya.

Is-afgarad dhexmaray Dawladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Qaramada Midoobay ayaa dhigaya in hawlgalkaas la soo afjaro, taas oo calaamad u ah in Soomaaliya ay u gudubtay weji cusub oo ay iyadu gacanta ku hayso masiirkeeda amni iyo siyaasadeed.