Akhriso: Maxaa Kasoo Kordhay Heshiiskii Lagu Fasixi Lahaa Qaadka Kenya?

Mamnuuciddaasi ayaa horseedday in suuqa maalinlaha ah ee qaadka uu lumiyo in ka badan 50 tan oo qaad ah oo markaas lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo shilinka Kenya ah oo dhiganta ku dhowaad 200 oo kun doolar, Soomaaliya ayaa xilligaa furtay suuqa Qaadka Itoobiya kadib heshiis isdhaafsi ganacsi ah sida dowladdu sheegtay.

Bishii Juun ayay aheyd markii wasiirka beeraha Kenya uu shaaca ka qaaday in wadahadalada u dhexeeya labada dal ay galeen qeybtii ugu dambeeysay si heshiis looga gaaro in xayiraad ay Soomaaliya ka qaado Qaadkii Kenya ee ku dhoofi jiray Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaan ilaa hadda cadeyn mowqifkeeda Qaadka Kenya.