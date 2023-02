Akhriso: Maxaa Looga Hadlay Shirka Golaha Wasiirrada Soomaaliya?

Xamse ayaa gabagabadii shirka ku bogaadiyey xiriiriyaasha iyo iskuduwayaasha mashaariicaha kala duwan shaqooyinkii ay soo qabteen, isagoo tilmaamay sanadkana looga fadhiyo in ay hir galiyaan mashaariico intii hore ka badan oo dhinaca arrimaha bulshada gaar ahaan deegaanada laga xoreeyey Al-shabaab oo dadka deegaannada ku dhaqan la tuso in dowladnimadoodi u soo laabatay sida uu hadalka u dhigay.

You may also like