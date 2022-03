Dagaal Khasaare Garystay oo Ka Dhacay Baladweyne

Kursiga ayaa waxaa la sheegay in beesha iska leh ay dalbatay inaan cid gaar ah loo xirin laguna tartamo, waxaana wararku intaas ku darayaan in shaqsi gaar ah Hirshabeelle u xirtay kursiga, taasna ay dhalisay in ay weerar soo qaado maeeshiyada.

Wararka qaar ayaa waxaa ay sheegayaan in kooxda weerarka soo qaaday ee maleeshiyada ah ay ka gadoodsanaayeen kursiga tirsigiisu yahay HOP#010 uu ku fadhiyey Cabdirisaaq Axmed Maxamed (Jindi), iyaga oo dalbanayey in lagu tartamo kursiga.