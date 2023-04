Degmada Aadan Yabaal oo Laga Hirgeliyay Leyrka Cadceeda Ku Shaqeeya

Madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka Soomaaliya Dr. Xasan Shiikh Maxamuud oo dhowaan safar ku tagay ayaa sheegay in Aadan Yabaal ay tahay degmo qadiimi ah marka loo eego 18-ka gobol ee dalka, isaga oo ballan qaaday in ay heli doonto hormarro dhaqsi ah.

