Dowladda Federalka oo Sheegtay Iney Ka Go’antahay Xalinta Tabashooyinka Puntland

Wasiirka Arrimaha gudaha federalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dowlad goboleedka Puntland Puntland door muhiim ah ay kaga jirto dowlad goboleedyada dalka, isaga oo xusay in la xalinayo tabashooyinka jira ee u dhaxeeya dowladda federalka iyo dowlad goboleedka.

