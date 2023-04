Dowladda Soomaaliya oo Ku Dhawaaqday in Barri ay Tahay Maalin Ciid ah

Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maalinta Berri ah ay tahay maalinta koowaad ee Bisha Shawaal ee ciidul Fidriga, kadib markii aragtida bisha la xaqiijiyay, iyadoo dowladaha caalamul islaami sidoo kale looga dhawaaqay in bari ay tahay Ciid.

