Faysal Cali Waraabe: Rooble Sidii Caydiid Noogu Hiiliyay Ayuu Noogu Hiiliyay

Faysal ayaa dhanka kale sheegay in dowladdii ka horaysay maamulka Farmaajo uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud in Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen inaan la siyaasadeenin deeqaha caalamiga iyo mashaariicda hormarineed, isagoo xusay in heshiiskaas la joojiyay markii uu xafiiska yimid Farmaajo sida uu yiri

Faysal ayaa sheegay in lacagta ay tahay lacag ay laheyd Somaliland oo loosoo marsiiyey dowladda Soomaaliya, waxaana uu susay inuu aad ugu mahadcelinayo ra’iisulwasaaraha, waxaana uu hadalkiisa sii raaciyey in qaaday tallaabo uu ku guuldaraystay Ra’iisulwasaarihii xafiiska uu ka badalaya Xasan Cali Khayre oo aan fasixin.