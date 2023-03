Hey’adda Maareynta oo Digniino Kasoo Saartay Ku Saabsan Roobabka

Hey’adda Maareynta Musiibooyinka Qaran ayaa soo saartay digniino ku aadan curashada Roobka Gu’a oo qeybo ka mid ah gobollada dalka ka da’aya, hey’adda ayaa sheegtay in todobaadka soo aadan laga yaabo in Roobab ay ka di’ikaraan gobollada Bokool, Galgaduud iyo Jubbada hoose.

