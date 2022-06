Madaxweyne Laftagreen oo Muqdisho Lagu Soo Dhoweeyay

Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa maanta soo gaaray wufuud kale duwan, kuwaas oo kale, kuwaas oo u jeedkoodu yahay ka qeyb galka xalafladda lagu wado in barri lagu caleemo saaro madaxweynaha dalka, waxaana la filayaa in dalka ay soo gaaraan madaxda wadamada dariska ah.

Socdaalka Laftagareen ee magaalada Muqdisho ayaa ku qotoma ka qeyb galka munaasabadda Caleema-saarka Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo lagu wado in barri ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah, kadib doorashadiisii 15-kii bisha May 2022-ka uu noqday madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda.