Madaxweyne Xasan oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur u Magacaabay Ergay Gaar ah

Madaxweynaha ayaa u rajaynaya Ergeyga inuu u Ilaahay u fududeeyo gudashada mas’uuliyadda uu u igmaday. waxayna magacaabistan ay dhaqangaleysaa isla maanta oo taariikhdu tahay 24 May, 2022.Cabdiraxmaan ayaa ahaa hoggamiyihii Xisbiga Wadajir waxaana uu ahaa musharraxiintii u tartantay xilka madaxweynaha 15-kii May.

