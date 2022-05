Madaxweyne Xasan oo Ka Qeyb Galay Janaasadii Marxuum Shirwac+Sawirro

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in Marxuumku uu ahaa Samafale si mutadawacnimo leh ugu soo adeegay dadkiisa iyo dalkiisa, isagoo xusay in uu door weyn ka soo qaatay nabadeynta bulshada, midnimada iyo wadajirka Ummadda Soomaaliyeed muddadii uu noolaa.

