Mareykanka iyo Soomaaliya oo Kawada Hadlay Arrimaha Gurmadka Abaaraha

Ugu danbeyn, Ergeyga ayaa uga mahadceliyey Dawladda Maraykanka taageerada joogtada ah ee la garab taaganyihiin shacabka Soomaaliyeed, Waxa uu sidoo kale Ergeygu ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay daddaal kasta ku bixinayso sidii loo gargaari lahaa dadka abaaruhu ku dhufteen iyo in la fududeynayo hawlaha gurmadka.

