Golaha midawga musharixiinta ayaa walaac ka muujiyay dib u dhaca ku yimid doorashada golayaasha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Soomaaliya.

Midawga ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin in tiro seddax jeer ah uu dib u dhaco jadwalka doorashada Soomaaliya, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in shacabka iyo saamileydaba lala socod siiyo sababaha dib u dhaca keenay.

Musharixiinta ayaa sheegay in mas’uuliyadda dib u dhaca doorashada ay qaadayaan Golaha wadatashiga qaranka.

Hoos ka akhriso war-saxaafadeedka Midawga Musharixiinta.