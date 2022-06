Ra’iisulwasaaraha Itoobiya oo Muqdisho Lagu Soo Dhoweeyay

Dowladda Itoobiya oo qeyb ka ah ciidamada ATMIS ayaa la ogaa in waqtigii Farmaajo ciidankoodu ay xabsiga dhigeen Shiikh Muqtaar Rooboow xilligii doorashada mmadaxweynaha Koonfur Galbeed, waxaana la ogeyn in Xasan iyo Abiy ay u wada shaqeyn doonaan sidii dowladdii hore uu ula shaqeeyay ee Farmaajo.

Ra’iisulwasaare Abiy Axmed oo horay ugu hambalyeeyay madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda ayaa sheegay in dowladdiisu diyaar u tahay in ay si buuxda ula shqeyn doonto dowladda cusub ee Soomaaliya, waxaana la xusuustaa in Abiy Axmed uu kamid ahaa saaxiibadii aadka ugu dhowaa Farmaajo.