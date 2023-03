Ra’iisulwasaare Ku-xigeenka oo Daah-Furay Shir Looga Hadlayay Hormarinta Biyaha Soomaaliya

Shirka oo , ayaa diiradda lagu saaray hannaanka horumarinta Biyaha Soomaaliya, si looga hortago biyo yaraanta iyo in laga faa’iideysto roobabka, loona sameeyo dadka reer miyigia biyo xireenno keyd u noqda, iyadoo xilligaan dalka ay ka jiraan Abaaro xoogan dadka ayku adag tahay in ar keydsadaan Roobka.

