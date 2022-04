Ra’iisulwasaare Rooble iyo Muuse Biixi oo Khadka Kuwada Hadalay

Sidoo kale waxaa uu maanta Rooble amar ku bixiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo fasaxo lacag deeq ah oo$11,700,000 horay maamulka Farmaajo uga xayiray Somaliland sanadkii 2018-ka, kadib markii la isku fahmi waayey sida deeqaha ay usoo maraan dowladda federalka oo ay Somaliland ay dalbatay in si gaar ah loo siiyo.

