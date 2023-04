Ra’iisulwasaare Xamse oo Dalka Dib Ugu Soo Laabatay, Kaddib Cimradii Xajka

Ra’iisul Wasaare Xamse, ayaa sheegay in uu dadka iyo dalkaba ugu duceeyay in Rabbi nabadgelyo, Barwaaqo iyo midnimana ku gallado, waxaana imaatinkiisa uu kusoo aadayaa xilli caasimadda laga dareemayo saameynta Roob ka da’ay oo gooyay inta badan.

