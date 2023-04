Roobab Khasaare Dhaliyay oo Ka Da’ay Muqdisho iyo Gobolka Banaadir oo Ka Warbixiyay

Ra’iisulwasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo hadlay ayaa sheegay in umadda Soomaaliyeed ay la qabsadeen xaaladaha Abaaraha iyo Biya baxa Roobabka, waxaana uu sheegay in dowladda ay ku howlan tahay sidii loo hagaajin lahaa goobaha ay biyaha qaadan ee caasimadda.

