Rooble oo Saxafiyiinta Soomaaliyeed Ugu Hambalyeeyay 3-da May

Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhiirigeliyay saxafiyiinta in ay sii wadaan shaqada muhiimka ah ee ay dalkooda u hayaan, isagoo xaqiijiyay in ay lama taabtaan tahay xorriyadda saxaafadda oo ah mid ay shuruucda dalku damaanad qaadayaan.

You may also like